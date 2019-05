Business news: Usa-Cina, Washington pronta a bandire altre cinque aziende cinesi

- Il governo degli Stati Uniti è pronto ad allargare ulteriormente l’offensiva contro le grandi aziende cinesi del settore tecnologico, accusate di costituire un pericolo per la sicurezza nazionale a causa dei loro potenziali legami con gli apparati di spionaggio del governo cinese. Dopo Huawei, Washington sarebbe pronta ad estendere controlli alle esportazioni verso cinque aziende cinesi accusate di essere coinvolte nelle attività di sorveglianza della minoranza islamica uigura nella regione cinese dello Xinjiang. Le aziende in oggetto sarebbero Zhejiang Dahua Technology, Hangzhou Hikvision Digital Technology, Megvii e altre due aziende produttrici si sistemi di sorveglianza; tutte potrebbero essere incluse nella lista nera del governo Usa che proibisce l’acquisizione di componenti, software e servizi statunitensi. (Was)