Business news: produttore chip Tsmc proseguirà forniture a Huawei

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il maggior produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato che continuerà a rifornire il colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei, inserita nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa. L’azienda di Taiwan ha affermato che i suoi prodotti non rientrano nell’ambito delle restrizioni imposte da Washington, e che dunque le forniture non innescheranno le sanzioni legate all’inizio di tecnologia statunitense alla compagnia cinese. Tsmc è il primo dei maggiori fornitori di Huawei ad aver definito con precisione la portata della propria esposizione alle misure restrittive adottate dal governo Usa nei confronti di Huawei, dopo essersi consultata con uno studio legale statunitense. (Cip)