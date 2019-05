Business news: Egitto, Dana Gas avvia perforazione pozzo offshore Merak 1 nel Mediterraneo orientale

- La compagnia energetica emiratina Dana Gas ha annunciato l’avvio delle perforazioni del pozzo Merak 1, situato nella concessione offshore di North Arish, nel bacino del Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato la compagnia sul suo sito internet. Il pozzo Merak-1 sarà perforato dalla nave di sesta generazione Tungsten Explorer a posizionamento dinamico, noleggiata da Advantage Drilling Services Saem una joint venture tra Ades International e Vantage Driller II Co (una controllata di Vantage Drilling). Le perforazioni, secondo quanto riferisce la nota di Dana Gas dureranno circa 70 giorni. Per la compagnia emiratina, l’area di perforazione presenta risorse potenziali pari a 4 mila miliardi di piedi cubi di gas naturale. “In caso di successo, seguiranno ulteriori esplorazioni e perforazioni di valutazione", ha affermato l'azienda. "Abbiamo avviato un entusiasmante programma di esplorazione nella nostra area di concessione del blocco 6 in Egitto. Fino ad ora, tutte le nostre operazioni egiziane sono state al largo del Delta del Nilo. Mentre continuiamo ad ottimizzare la produzione dai nostri 14 giacimenti esistenti ed esplorare nuove prospettive nel Delta del Nilo regione, la potenziale aggiunta di nuove risorse di gas offshore rappresenta un'opportunità di crescita significativa per le nostre attività in Egitto", ha commentato Patrick Allman-Ward, amministratore delegato di Dana Gas. (Cae)