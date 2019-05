Business news: Algeria, Sonatrach individua gas nel bacino di Tindouf

- La compagnia statale algerina per gli idrocarburi Sonatrach ha effettuato una nuova scoperta nel bacino di Tindouf, nell’ovest del paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. “La scoperta mette in evidenza un accumulo di gas condensato nel pozzo Erta-1 a partire di una riserva di tipo convenzionale”, spiega la fonte. Si tratta “della prima volta nella storia delle attività di ricerca ed esplorazione che Sonatrach ha registrato un risultato positivo nel bacino di Tindouf, una performance eccezionale che apre a nuove prospettive in questa regione e che, inoltre, è stata realizzata al 100 per cento grazie alle capacità proprie del gruppo”, aggiunge la fonte. Grazie alla nuova scoperta, sale a otto il numero dei successi di Sonatrach nel 2019. (Ala)