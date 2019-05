Business news: Ad Huawei, compagnia continuerà a crescere e ad acquistare prodotti statunitensi

- Huawei è una società commerciale e l'uso dei suoi prodotti è una scelta per i consumatori basata sui loro gusti e non dovrebbe essere collegata alla politica. Lo ha affermato Ren Zhengfei, fondatore e amministratore delegato di Huawei Technologies dopo che l'ufficio Industria e sicurezza (Bis) del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha messo Huawei e le sue affiliate in una "lista di entità" soggette a limitazioni nella vendita o nel trasferimento di tecnologie statunitensi. "Huawei mantiene una capacità di produzione di massa per componenti chiave specifici, compresi i chip, e il divieto degli Stati Uniti non determinerà una crescita aziendale negativa", ha detto Ren ai giornalisti. Il gigante delle telecomunicazioni prevede una crescita più lenta ma positiva quest'anno, dopo a aver registrato un aumento dei ricavi del 39 per cento su base annua nel primo trimestre. "La crescita ha rallentato leggermente nel secondo trimestre, ma il rallentamento non arrecherà alcun danno alla società", ha detto Ren. "Huawei era preparata a situazioni estreme anche prima del capodanno cinese", ha aggiunto. (Cip)