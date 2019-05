Business news: Giappone, le incertezze economiche gravano sul governo in vista delle elezioni di luglio

- Il governo del primo ministro giapponese Shinzo Abe osserva con apprensione le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e il deterioramento del quadro dei consumi domestici, in vista delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta che si terranno il prossimo luglio. Gli indicatori ufficiali pubblicati nelle ultime settimane hanno già spinto Tokyo a mutare formalmente il proprio giudizio tendenziale sull’economia, definita ora in “peggioramento”, come era accaduto soltanto a giugno 2008 e aprile 2009, durante la crisi finanziaria globale, e poi a ottobre 2012 e gennaio 2013, all’apice della crisi del debito europea. L’insicurezza e l’insoddisfazione dei cittadini giapponesi per lo stato dell’economia nazionale, a dispetto delle misure di stimolo adottate negli ultimi anni, rischia di cancellare in tempi brevi la dote di consensi recata all’esecutivo conservatore dall’avvicendamento al trono imperiale giapponese, all’inizio del mese di maggio. (Git)