Business news: ferrovia Cina-Laos, conclusa costruzione del primo ponte sul Mekong

- Si è conclusa nel Laos settentrionale la costruzione del primo ponte sul fiume Mekong della ferrovia Cina-Laos. Lo ha comunicato la compagnia Laos-China Railway, responsabile della costruzione e della gestione della ferrovia. Il ponte di Luang Prabang, lungo 1.458,9 metri, si trova circa 220 chilometri a nord della capitale laotiana, Vientiane, ed è un progetto chiave della linea ferroviaria transnazionale. Si tratta di un'opera complessa per rischi e difficoltà, che ha richiesto l'installazione di cinque pilastri principali nel fiume. La ferrovia Cina-Laos attraversa il Mekong in due punti: oltre a quello di Luang Prabang, è in costruzione anche il ponte di Ban Ladhan, affidato alla società di ingegneria cinese China Railway No. 8 Engineering Group (Crec-8). La ferrovia Cina-Laos, di 414 chilometri, collega la porta di confine Mohan-Boten a Vientiane; il 60 per cento della linea scorre su ponti o sotto gallerie. La ferrovia è stata promossa dai leader dei due paesi come progetto di interconnettività. Avviata nel dicembre 2016, la costruzione di gallerie, ponti, fondi stradali e altre sezioni è andata avanti senza intoppi. La ferrovia dovrebbe essere pienamente operativa nel dicembre 2021. La velocità operativa dei treni sulla rotta dovrebbe raggiungere 160 chilometri all'ora. (Cip)