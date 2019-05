Business news: porto cinese di Tientsin, commercio aumentato del 7,8 per cento nel primo quadrimestre

- Il commercio estero attraverso la città portuale settentrionale cinese di Tientsin è aumentato del 7,8 per cento su base annua nei primi quattro mesi dell'anno per effetto delle robuste importazioni. Lo hanno riferito le Autorità doganali di Tientsin. Il valore commerciale ha raggiunto 441,6 miliardi di yuan (63,9 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-aprile. Secondo i dati, le esportazioni sono aumentate del 2,1 per cento su base annua a 207,1 miliardi di yuan, mentre le importazioni sono cresciute del 13,4 per cento a 234,5 miliardi di yuan (33,9 miliardi di dollari). Il solo commercio estero ad aprile è cresciuto del 14,2 per cento su base annua, totalizzando 118,2 miliardi di yuan (17,1 miliardi di dollari). (Cip)