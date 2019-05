Business news: ministro Esteri cinese a meeting Sco, rafforzare cooperazione per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) dovrebbero reagire al clima di incertezza globale promuovendo una cooperazione a tutto tondo, contribuendo così alla stabilità e alla prosperità regionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in occasione del vertice dell’Sco ospitato dalla capitale del Kirghizistan. Bishkek. "Dal vertice dello scorso anno a Tsingtao, gli Stati membri hanno compiuto progressi costanti nella cooperazione a tutti i livelli. Mentre il mondo è alle prese con la ricomparsa del protezionismo e di una mentalità da guerra fredda, l'Sco rimane una forza vitale e costruttiva per la pace e lo sviluppo del mondo", ha detto Wang. Il ministro ha aggiunto che per approfondire la cooperazione all'interno della Sso, è necessario compiere sforzi per rafforzare la solidarietà e la fiducia reciproca. (Cip)