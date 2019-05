Business news: Libia, International Crisis Group mette in guardia dal rischio di crack bancario

- L’emergere di una nuova crisi bancaria in Libia rischia di aggravare ulteriormente il divario fra Tripolitania e Cirenaica e di causare una grave contrazione economica in tutto il paese. Questo l’allarme lanciato dall’organizzazione non governativa e no-profit International Crisis Group (Icg). “Mentre le forze fedeli al comandante Khalifa Haftar combattono i gruppi armati nella Libia occidentale fedeli al governo di Tripoli, una crisi bancaria trascurata ed esplosiva potrebbe ulteriormente destabilizzare il paese”, avvertono gli esperti dell’Icg. Gran parte della regione storica della Cirenaica, che si estende nella Libia orientale, è amministrata da un governo detto "transitorio", non riconosciuto al livello internazionale, con sede ad Al Baida, a metà strada fra le città di Bengasi e Tobruk, guidato dall’ex premier Abdullah al Thinni. L’esecutivo “ribelle” è fedele al comandante Haftar, nominato “feldmaresciallo” dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento libico nato nel 2014 e che da allora si riunisce nell’est del paese. Ad aprile la Banca centrale della Libia con sede a Tripoli ha iniziato ad applicare restrizioni nei confronti delle banche commerciali della Cirenaica, che insieme coprono il 30 per cento delle esigenze bancarie commerciali del paese. “Tali restrizioni si profilavano prima dell'offensiva di Haftar, che in parte potrebbe essere stata ispirata dalla faida bancaria radicata nella divisione politica della Libia del 2014. Se la Banca centrale stringesse ulteriormente le misure restrittive, ciò comprometterebbe la capacità del governo dell’est di pagare i dipendenti e le forze di Haftar”, avverte l’Icg. Questo a sua volta potrebbe spingere il generale Haftar a fermare le esportazioni di petrolio dalle aree sotto il suo controllo e ad innescare quella che l’International Crisis Group definisce una guerra economica. “Il superamento di tale crisi richiede un accordo tra la Banca centrale di Tripoli e la sua filiale orientale di Bengasi, che opera autonomamente dal 2014, su come contabilizzare le transazioni bancarie commerciali. I partner internazionali della Libia dovrebbero lavorare per raggiungere questo obiettivo”, sottolinea l’Icg. Tuttavia, spiegano gli esperti della Ong, le autorità di Tripoli non hanno interesse a risolvere la crisi bancaria perché “sanno di avere il vantaggio dell'accesso esclusivo ai fondi statali derivanti dalle vendite di petrolio, e che una concessione da parte loro salverebbe le stesse banche che hanno aiutato a finanziare le forze ora li assediano”. (Lit)