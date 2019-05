Business news: Marocco, in vigore la nuova legge sulle telecomunicazioni

- La nuova legge sulle telecomunicazioni, adottata lo scorso febbraio dopo anni di attesa in Marocco, è ora pubblicata nel bollettino ufficiale. La legge 121-12, che è una revisione dell'intero quadro legislativo e normativo del settore, è ora pubblicata nel bollettino ufficiale. L'opportunità di tornare sulla questione e le novità di questo testo che è per alcuni l'inizio di una nuova pausa in questo settore. Nella sua edizione di il giornale economico marocchino “l'Economist” riporta che “questa riforma supera le inadeguatezze della regolamentazione precedentemente in vigore e anticipa le innovazioni tecnologiche che dovrebbero dare forma al settore delle telecomunicazioni nei prossimi anni”. Allo stesso modo, il nuovo testo è “un'opportunità per aggiornare il settore con le migliori pratiche internazionali”. Come evidenzia l’articolo, la sfida è anche quella di continuare a sviluppare il settore in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti, come quelli portati dal digitale. L'argomento è controverso da alcuni anni: Maroc Telecom, come operatore storico, è accusato dai concorrenti di negare l'accesso alla sua infrastruttura come previsto dai regolamenti. Il caso, che ha raggiunto la giustizia, è per molti un tema chiave della nuova legge, nel senso che rafforza il potere di sanzionare il regolatore e offre modi migliori di per far rispettare la normativa. (Mar)