Egitto: rincaro bollette elettriche del 15 per cento a partire da luglio

- Le autorità egiziane hanno annunciato un rincaro delle bollette del 15 per cento a partire dal prossimo mese di luglio. A dirlo è stato il ministro dell'Elettricità dell'Egitto, Mohamed Shaker, in una conferenza stampa. "L'aumento medio complessivo del 14,9 per cento segue l'aumento dei prezzi dell'elettricità da 0,83 sterline egiziane (4 centesimi di euro) a 0,96 sterline egiziane (5 centesimi di euro) per kilowattora”, ha spiegato il ministro, sottolineando che questa disposizione è necessaria per mantenere i conti dell’Egitto in ordine. In particolare, l’esponente del governo egiziano ha detto che le bollette per le famiglie aumenteranno del 19 per cento. “Se non avessimo applicato i nuovi prezzi dell'elettricità, avremmo generato un deficit di 33,5 miliardi di sterline (circa 1,76 miliardi di euro)", ha detto Shaker. "Il ministero dell'Elettricità prevede di generare 16,8 miliardi di sterline (quasi 890 milioni di euro) dopo l'applicazione dei nuovi prezzi", ha annunciato ancora l’esponente del governo del Cairo. Le autorità egiziane iniziato a ristrutturare i prezzi dei consumi dell’elettricità a partire dal 2014: quello in vigore a luglio sarà il quinto rincaro delle bollette. (Cae)