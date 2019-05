Balcani: Hahn, senza accordo Belgrado-Pristina in pericolo integrazione altri paesi (3)

- Altro tassello, ha evidenziato Hahn, la Macedonia del Nord e l'apertura dei negoziati con l'Ue al prossimo Consiglio europeo di giugno. "Se la Macedonia del Nord non viene premiata (con l'apertura dei negoziati), perché gli altri due dovrebbero entrare di nuovo nelle discussioni, se non hanno la rassicurazione che se sono abbastanza coraggiosi verranno premiati? Ci vuole la leadership politica per trovare la soluzione. Ecco perché è così importante ora avere un effetto positivo a Skopje, per avere un effetto di ricaduta" positiva, ha concluso Hahn. (Beb)