Kosovo: attesi risultati definitivi delle elezioni amministrative nel nord

- E' attesa per oggi la diffusione dei risultati definitivi delle elezioni amministrative svoltesi il 19 maggio in quattro comuni del Kosovo settentrionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kosova Press". Le elezioni amministrative che si sono tenute domenica nel nord del Kosovo rappresentano "una grande vittoria" per i serbi che vivono in quell'area, ha detto nei giorni scorsi il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo della Serbia, Marko Djuric. L'esponente del governo di Belgrado ha osservato che i candidati serbi nei 4 comuni interessati hanno conseguito un grande risultato "sia in numeri assoluti che come organizzazione politica dei serbi in Kosovo". Djuric ha infine aggiunto che la vittoria elettorale di ieri è ancora più schiacciante di quella ottenuta nelle precedenti amministrative del 2017. "Questa è la sconfitta di coloro che hanno invitato al boicottaggio di queste elezioni", ha concluso Djuric. La Lista serba ha vinto le elezioni amministrative anticipate indette in quattro comuni del Kosovo settentrionale: Mitrovica Nord, Leposavic, Zubin Potok e Zvecan. (segue) (Kop)