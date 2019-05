Kosovo: attesi risultati definitivi delle elezioni amministrative nel nord (3)

- Il quotidiano kosovaro "Zeri" evidenzia che il leader della Lista serba Rakic ha dichiarato la sua vittoria poco dopo la chiusura delle urne, ricevendo in seguito la chiamata del presidente della Serbia Aleksandar Vucic. "Stiamo celebrando l'unità del popolo serbo e stiamo festeggiando i forti legami con il nostro paese: la Serbia", avrebbe dichiarato Rakic rivolgendosi a Vucic. Il quotidiano "Koha Ditore" definisce la vittoria della Lista serba nel Kosovo settentrionale come "assoluta", anche se evidenzia al contempo il fatto che "su pressioni di Belgrado" alle elezioni comunali di ieri non hanno partecipato altri partiti della minoranza serba. (segue) (Kop)