Kosovo: attesi risultati definitivi delle elezioni amministrative nel nord (4)

- I leader politici kosovari hanno elogiato le modalità di svolgimento delle elezioni straordinarie del nord. Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha evidenziato lo svolgimento di una campagna pacifica che conferma come il Kosovo abbia costruito "una tradizione di elezioni di successo". Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha detto che i cittadini del Kosovo settentrionale hanno dimostrato "maturità" votando in un processo democratico "per i candidati che ritengono potranno servire meglio i loro interessi". "Queste elezioni confermano la sovranità istituzionale e territoriale della Repubblica del Kosovo", ha dichiarato, da parte sua, il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli. (segue) (Kop)