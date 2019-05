Speciale difesa: Kosovo, comandante Jfc Napoli Foggo incontra autorità di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del comando alleato di Napoli (Allied Joint Force Command, Jfc), ammiraglio James Foggo, ha incontrato ieri il ministro della Difesa kosovaro Rrustem Berisha e il capo di Stato maggiore Rrahman Rama. Gli incontri sono avvenuti nell'ambito della visita effettuata ieri da Foggo in Kosovo. Secondo una nota diramata dalla missione Nato in Kosovo (Kfor), al centro degli incontri è stata l'attuale situazione relativa alla sicurezza in Kosovo nel contesto della missione Kfor mirata a garantire un ambiente sicuro e libertà di movimento per tutti gli abitanti in Kosovo, secondo la Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ammiraglio statunitense Foggo ha inoltre discusso del piano di transizione per le Forze di sicurezza del Kosovo. Foggo ha ribadito le sue aspettative che la transizione sia uno sforzo progressivo, trasparente, inclusivo e che sia strettamente coordinato con la Nato e con la comunità internazionale. La nota conclude ricordando che la Nato è impegnata attraverso Kfor per un ambiente sicuro in Kosovo e per la stabilità nei Balcani occidentali. (Kop)