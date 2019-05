Speciale difesa: Forze di sicurezza Kosovo in Croazia per esercitazione Immediate Response

Pristina, 23 mag 15:40 - (Agenzia Nova) - Le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) sono impegnate, insieme agli eserciti di Albania, Croazia e di altri paesi Nato, alle esercitazioni militari Immediate Response 19. Le esercitazioni si svolgono nel porto croato di Zara (Zadar). Le esercitazioni sono guidate dall'Esercito statunitense e coinvolgono 15 paesi. E' quanto si legge nel bollettino odierno della missione Onu in Kosovo (Unmik). (Kop)