Milano: anagrafe, dalle 13 alle 19 rilasciate 4.626 tessere elettorali e 392 carte d'identità

- Dalle 13 alle 19, sono state 4.626 le tessere elettorali e 392 le carte d'identità rilasciate dagli sportelli anagrafici del Comune di Milano dopo il blocco dei servizi di questa mattina. A partire dalle 9 di oggi, dopo che un problema tecnico ha causato la sospensione dei servizi, l'amministrazione è intervenuta immediatamente (anche coinvolgendo il fornitore) per il ripristino delle attività che, intorno alle 13 circa, sono riprese regolarmente in tutte le sedi anagrafiche, sia quelle decentrate sia quella di via Larga. Per ridurre i disagi causati dall'interruzione, il Comune ha disposto che gli sportelli delle sedi anagrafiche siano aperti oggi e domani con orari prolungati rispetto a quanto previsto: fino alle ore 19 le sedi decentrate; la sede di via Larga e quella di via Messina resteranno invece aperte oggi fino alle 20 e domani fino alle 23. (segue) (com)