Business news: Xiaomi registra aumento entrate del 27,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha registrato un aumento delle entrate del 27,2 per cento nel primo trimestre di quest'anno. Lo ha annunciato la stessa compagnia in una relazione finanziaria trimestrale. Le entrate dell’azienda nei primi tre mesi del 2019 sono ammontate a circa 43,8 miliardi di yuan (circa 6,4 miliardi di dollari). I profitti netti dell'azienda sono cresciuti del 22,4 per cento su base annua a 2,1 miliardi di yuan (303 milioni di dollari). I ricavi del segmento smartphone sono stati pari a 27 miliardi di yuan (3,9 miliardi di dollari), con un aumento del 16,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A partire dal primo trimestre, gli utenti attivi di Miui, il sistema operativo telefonico sviluppato da Xiaomi, hanno raggiunto i 260,9 milioni di dollari, in crescita del 37,3 per cento. (Cip)