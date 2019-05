Albania: proteste opposizione, Ue e Usa esortano a mantenere la calma

- La delegazione dell’Unione europea a Tirana, insieme ad una serie di ambasciate e rappresentanze diplomatiche di altri paesi membri, hanno esortato ancora una volta i cittadini e l’opposizione politica di centro-destra guidata da Lulzim Basha a mantenere la calma in vista della protesta in programma per questa sera nella capitale. “Condanniamo qualsiasi atto di violenza riscontrato nelle dimostrazioni precedenti, e richiediamo che gli organizzatori della protesta di oggi garantiscano uno svolgimento pacifico. Chiediamo anche che le autorità incaricate di mantenere l’ordine e la sicurezza, ove provocate, reagiscano con calma e responsabilità”, si legge in una dichiarazione congiunta della delegazione Ue e delle ambasciate. Sulla stessa linea anche la rappresentanza diplomatica statunitense, che si è rivolta ai manifestanti e alla polizia chiedendo "di mostrare autocontrollo prendendo le distanze dagli atti violenti. Chi viene coinvolto in atti di violenza o li incita sta commettendo un reato, e dovrebbe risponderne davanti alla legge”.(Alt)