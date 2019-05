Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEPoliclinic Run, corsa non competitiva organizzata dall'Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO) e dalla Fondazione Trapianti Onlus, per sensibilizzare sul legame tra salute, sana alimentazione e sport. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto allo sviluppo di progetti legati alla donazione di organi.Parco City Life (ore 9.30)'Eicma for Kids', progetto di educazione alle due ruote, promossa da Eicma per raccontare ai bambini dai 4 agli 11 anni il mondo delle moto e delle biciclette. I giovani partecipanti, dopo aver indossato caschi e protezioni, possono effettuare prove gratuite e apprendere i fondamentali dell’educazione stradale. Previsti anche spettacoli e animazioni. La manifestazione è ad ingresso gratuitoPalazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 (dalle ore 10 alle 18)Al Wired Next Fest incontro 'Agcom nuove infrastrutture digitali' con il commissario Agcom Antonio NicitaGiardini Indro Montanelli, corso Venezia 55 (ore 11.30)Al Wired Next Fest incontro 'La ricerca della verità' con Edward Snowden in collegamentoGiardini Indro Montanelli, corso Venezia 55 (ore 16.30) (Rem)