Scuola: Campidoglio, gara mense non ancora aggiudicata, premature ipotesi su costi e modalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio fa sapere in una nota che "Il bando per la refezione scolastica negli istituti di Roma Capitale non è stato ancora aggiudicato. La commissione di gara non ha terminato i suoi lavori e si stanno eseguendo tutti i passaggi procedurali previsti dalle norme di legge. Al termine di questo processo - si legge ancora nella nota - l'amministrazione capitolina si assicurerà che vengano garantite la qualità del servizio e la tutela dei diritti dei lavoratori. È dunque prematura e arbitraria qualunque ipotesi su costi e modalità del nuovo servizio per le mense scolastiche. Tali ipotesi, diffuse negli ultimi giorni, sembrano solo mirate a strumentalizzare il tema per creare inutili allarmismi tra lavoratori e famiglie degli studenti. Non si sono inoltre mai interrotte - conclude il Comune di Roma - le interlocuzioni tra assessorati capitolini competenti e rappresentanti sindacali dei lavoratori, che continueranno anche la prossima settimana". (Com)