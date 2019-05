Europee: De Priamo (Fd'I), ufficio elettorale intervenga su mancanza scrutatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giungono segnalazioni da tutti i municipi di numerose assenze di scrutatori non compensate nemmeno da quelli che si sono presentati al seggio. Chiediamo all'ufficio elettorale di fornire il dato complessivo e procedere con urgenza alle surroghe ove necessario. L'ufficio elettorale intervenga velocemente al fine di evitare disagi in vista del voto di domani". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo. (Com)