Roma: controlli PS in zona stadio Olimpico, 3 arresti e 2 denunce. Sequestrato 1 kg stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi straordinari della Polizia di Stato intorno all'area dello stadio Olimpico. I controlli, effettuati dal reparto Prevenzione crimine del Lazio e dagli agenti del commissariato Prati, hanno portato all'arresto di due persone, una per evasione l'altra per stalking, ad altrettante denunce per violazione delle norme sugli stupefacenti e per il mancato rispetto della normativa relativa allo smaltimento di calcinacci e rifiuti edili. Sono stati 692 i veicoli controllati e 101 le persone identificate nel corso dell'operazione. Controlli amministrativi anche per le strutture ricettive ed esercizi commerciali della zona. A finire in manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti anche C.A., 35enne romano, trovato in possesso, nel corso della perquisizione della sua abitazione di 613,6 grammi di hashish, 282 confezioni di marjuana e quasi 300 grammi della stessa sostanza. Sequestrati 6.705 euro in contanti. (Rer)