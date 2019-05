Elezioni europee e regionali: Torino, informazioni utili sulle tessere elettorali (2)

- Attestato sostitutivo della tessera elettorale: il nuovo servizio di "stampa del proprio attestato sostitutivo della tessera elettorale" consente ai cittadini, iscritti nelle liste elettorali di Torino e sprovvisti della tessera elettorale per esaurimento degli spazi disponibili, di stampare autonomamente il proprio certificato di voto. Per votare nella sezione elettorale indicata sull'attestato, occorre presentare al Presidente di seggio l'attestato stampato e un documento di riconoscimento. Il servizio è presente sul portale "Torino Facile" e accessibile tramite SPID, TorinoFacile, CIEid, CNS, fino alle ore 23.00 di domenica 26 maggio. Residenti all'estero: gli elettori residenti all'estero possono ritirare la tessera nell'ufficio elettorale del Comune di iscrizione in occasione della prima consultazione utile. Gli uffici del servizio elettorale si trovano in corso Valdocco 20. Tel. 011.01125245 - 011.01125229. Ulteriori informazioni: www.comune.torino.it/elezioni/info. (Rpi)