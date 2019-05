Brasile: domani cortei contro Parlamento e Corte suprema, Bolsonaro prende le distanze

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, prende le distanze dal corteo che alcuni suoi sostenitori hanno organizzato per chiedere, tra le altre cose, l'impeachment dei giudici della Corte suprema (Stf) e la chiusura del parlamento. "Il governo è un governo democratico, che sostiene la compartecipazione dei tre poteri", ha detto il portavoce della presidenza, Otavio dos Regos Barros, secondo cui "eventuali frizioni tra i poteri sono naturali in una democrazia consolidata come la nostra". La manifestazione, che si terrà domani 26 maggio, era stata indetta dopo le critiche che lo stesso Bolsonaro aveva rivolto alle altre istituzioni, accusandole di ostacolare e rallentare il processo di riforme del governo rendendo "ingovernabile" il paese. (segue) (Brb)