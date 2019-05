Europee: Pelonzi (Pd), a Roma forti carenze scrutatori in seggi, ufficio elettorale intervenga

- "Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione che si sta determinando in molte sezioni elettorali dove si registrano assenze consistenti di scrutatori. In particolare le segnalazioni provengono da tutti i municipi ed in particolare dal XIII, e dal XV. Invitiamo pertanto l'ufficio elettorale ad intervenire con celerità per verificare il numero dei componenti dei seggi da sostituire e dare immediatamente corso alle surroghe previste, altrimenti nella giornata di domani, con l'avvio delle operazioni di voto si potrebbero rischiare forti disagi e irregolarità". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi. (Com)