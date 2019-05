Cina-Pakistan: da domani vicepresidente Wang in visita a Islamabad

- Il vicepresidente della Cina, Wang Qishan, inizierà domani una visita ufficiale in Pakistan. "La visita aiuterà ad approfondire la cooperazione strategica e a forgiare una comunità sino-pakistana dal futuro condiviso", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang. Durante la visita, Wang incontrerà il presidente pakistano Arif Alvi e terrà colloqui con Khan. Le due parti si scambieranno opinioni sulle relazioni bilaterali e sulle questioni internazionali e regionali di interesse comune, secondo Lu. "Come partner cooperativi strategici la Cina e il Pakistan si sono sostenuti a vicenda su questioni relative ai reciproci interessi principali e la Pechino ha sempre considerato il governo di Islamabad una priorità nella sua diplomazia", ha aggiunto il portavoce. Lu ha sottolineati che la visita dovrebbe approfondire gli scambi ad alto livello, l'amicizia e la fiducia reciproca, facilitare la costruzione del Corridoio economico Cina-Pakistan e la cooperazione in vari campi, oltre a contribuire a promuovere gli scambi interpersonali e culturali. (Cip)