Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 26 maggio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: persiste una spiccata variabilità sul Nordovest, dove si predisporranno correnti nord-orientali pilotate da una circolazione di bassa pressione in risalita sul centro-Italia. Tendenza a qualche pioggia su basso Piemonte e Levante ligure; altrove tempo in prevalenza asciutto con al più locali piovaschi tardo pomeridiani sull'alto Piemonte e sul resto della Liguria. Ventilazione in rotazione a Nord sulla Liguria, altrove debole orientale. Mar ligure poco mosso. Temperature con poche variazioni. (Rpi)