Cinema: miglior cortometraggio a Cannes è il greco "The distance between us and the sky"

Cannes, 25 mag 19:39 - (Agenzia Nova) - La Palma d'Oro per il miglior cortometraggio al Festival di Cannes va a "The distance between us and the sky", del greco Vasilis Kekatos. (Rin)