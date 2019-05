Europee: Bordoni (FI), quasi 10 per cento seggi senza scrutatori, incuria Raggi mette a rischio parte elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'appuntamento con il voto in Europa l'amministrazione Raggi non poteva che farsi trovare impreparata come suo solito". Ad affermarlo, in una nota, il consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni. "Non si dovrebbe certo ricordare - prosegue Bordoni - quanto sia doveroso non solo garantire il diritto al voto ma assicurarne anche il corretto svolgimento nell'assoluta regolarità e tranquillità di tutte quelle che sono le procedure che lo precedendo e lo tutelano. Seggi non ancora completamente insediati, sezioni chiuse alle cinque di pomeriggio, ed è partita la caccia allo scrutatore per trovarne qualcuno in sostituzione all'ultimo minuto. Questa è la poco rassicurante situazione del pomeriggio romano che precede il 26 maggio, dove quasi il 10 per cento dei seggi risulta scoperto. L’incuria della Raggi - conclude Bordoni - lascia troppe questioni al caso e questa volta mette a rischio parte delle elezioni europee, a cui proprio i grillini al governo tenevano tanto". (Com)