Anzio: Comune, lavori in corso per nuovo manto stradale viale Marconi e illuminazione piazze

- "Ad Anzio lavori in corso, sul territorio comunale, per una migliore qualità della vita dei cittadini: saranno ultimati, nei prossimi giorni, gli interventi, programmati dall'amministrazione De Angelis, per il nuovo manto stradale, in viale Marconi, ad Anzio Colonia, e per la nuova illuminazione green al centro storico". Così in una nota del Comune di Anzio. "In Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi - prosegue la nota -, con la sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni storici e delle lampade, procedono i lavori per la nuova illuminazione artistica del centro cittadino". A seguire da vicino la realizzazione delle nuove opere l'Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci, che ha evidenziato come "ad Anzio è soltanto l'inizio di tutta una serie di importanti interventi di adeguamento normativo, efficientemento energetico, potenziamento della pubblica illuminazione e messa in sicurezza delle strade del territorio comunale". Il nuovo manto stradale, ad Anzio Colonia, sarà ultimato all'inizio della prossima settimana. (Com)