Formia: Comune, temporanea interruzione fornitura gas in alcune aree

- Il Comune di Formia, in una nota, avvisa la cittadinanza che "a causa dell'invasione idrica all'interno delle tubature del gas, è attualmente interrotta la fornitura di gas nelle seguenti aree: via Pietra Composta; parte del quartiere di Castellone; zona S. Remigio; via Tonetti; via Porto Caposele; via Giuseppe Paone; via Vindicio; via Olivella. Le squadre dell'Italgas sono già a lavoro, per ripristinare il servizio". (Com)