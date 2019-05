India: leader opposizione Gandhi pronto a dimissioni dopo sconfitta elettorale, partito respinge proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Congresso nazionale indiano (Inc) di Rahul Gandhi si è offerto di dimettersi dalla carica di partito assumendosi la responsabilità della sconfitta nelle elezioni parlamentari appena concluse, mentre il forum decisionale dello schieramento ha respinto all'unanimità la sua proposta. Alla riunione del Comitato di lavoro del Congresso, tenutasi a Nuova Delhi oggi per discutere le prestazioni del partito nelle elezioni, Rahul si è offerto di lasciare il partito in seguito alla sconfitta, ma il Comitato ha adottato all'unanimità una risoluzione che respinge la sua offerta. Le elezioni della Camera del popolo dell’India, la camera bassa del parlamento federale, hanno decretato una vittoria schiacciante per il Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro, Narendra Modi, alla guida dell’Alleanza democratica nazionale (Nda), e contestualmente una sconfitta di proporzioni catastrofiche per l’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc) di Rahul Gandhi: la coalizione di centro-destra ha conquistato 349 seggi, su un totale di 542 in palio (dovevano essere 543, ma il voto nel collegio di Vallore, nello Stato del Tamil Nadu, è stato rimandato), quindi ben oltre la soglia della maggioranza assoluta, di 272 seggi. Lo schieramento di centro-sinistra, invece, è a 89 seggi. (Inn)