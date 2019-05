Algeria: 3 politici decidono di ritirarsi dalla corsa presidenziale

- Ad un paio d'ore di distanza dalla chiusura delle presentazione delle candidature per le elezioni presidenziali del 4 luglio presso il Consiglio costituzionale, tre figure politiche importanti del panorama politico algerino hanno deciso di non candidarsi. Il generale in pensione Ali Ghediri, è una delle personalità che ha affermato di avere rifiutato la candidatura alle elezioni presidenziali. La seconda figura politica è il presidente del partito "Alleanza nazionale repubblicana" Belkacem Salhi, che ha appena annunciato la sospensione della sua partecipazione alle elezioni del 4 luglio. La terza personalità è il presidente del "Fronte del futuro", Abdelaziz Belaid, che ha annunciato il suo ritiro. Il Consiglio costituzionale non ha ancora ricevuto alcuna candidatura a meno di 10 ore dalla scadenza del termine, previsto per mezzanotte. (Res)