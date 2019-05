Roma: 21enne violentata a Ponte Milvio, revocata licenza a discoteca Factory

- Revocata la licenza alla discoteca Factory, a Ponte Milvio. Il provvedimento, emesso dal questore di Roma, Carmine Esposito, è arrivato dopo l'episodio di violenza sessuale ai danni di una ragazza 21enne che si è consumato nel weekend nelle vicinanze del locale. Quest'oggi gli agenti di Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio hanno notificato al legale rappresentate della discoteca il provvedimento di revoca della licenza per lo svolgimento di concerti, trattenimenti danzanti, spettacoli musicali e somministrazione di bevande. Il provvedimento richiama, oltre al citato episodio, numerosi interventi dei poliziotti per liti, aggressioni e mancato rispetto degli orari di chiusura, oltre a numerosi problemi causati dalla somministrazione incontrollata di bevande alcoliche. E' stato inoltre rilevato che non tutti gli addetti ai servizi di controllo risultavano regolarmente autorizzati. Lo scorso aprile, tra l'altro, la licenza al locale era stata già sospesa. (Rer)