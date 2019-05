Milano: Comune, torna il 'Bando quartieri 2019', un mln a disposizione per progetti rigenerazione urbana (2)

- L'Amministrazione, infatti, anche sulla base delle suggestioni emerse e dell'esperienza maturata in questi anni, ha individuato 18 temi strategici di intervento (due per ciascun Municipio) sui quali concentrare gli sforzi e le proposte, che verranno dettagliati nell'Avviso e che vanno dalle attività tipicamente rivolte ai giovani (anche volte alla prevenzione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti) a quelle di promozione della sicurezza come bene collettivo, dalle iniziative centrate sullo sport a quelle ludico-culturali, dagli interventi di coesione sociale a quelli che valorizzano l'ambiente come motore di sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Centrale, tra i temi proposti, quello della responsabilizzazione dei cittadini, che passi attraverso progetti di miglioramento e abbellimento degli spazi pubblici, come piazze, strade, aree verdi, giochi per bambini, muri, cortili scolastici ed aree esterne alle scuole. Costituisce elemento premiale il fatto che le proposte si sviluppino coinvolgendo i quartieri di case popolari, sia comunali sia di Aler, e i loro abitanti. La prima edizione del Bando alle periferie, nel 2017, ha riscosso un grande interesse presso gli enti del Terzo Settore, con la partecipazione di 375 soggetti che hanno presentato, individualmente o in partenariato, 150 proposte per progetti di rigenerazione nelle periferie, tra le quali sono state poi selezionate 14 iniziative "vincitrici", che hanno ottenuto il contributo da parte dell'Amministrazione. L'edizione 2018 del Bando ha suscitato ancora più interesse, con la partecipazione di 419 soggetti per 173 proposte, 26 delle quali sono risultate assegnatarie del contributo dell'Amministrazione. (Com)