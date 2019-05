Sport: malato di cancro e tifoso della Roma, i poliziotti lo portano allo stadio. La storia del 16enne Christian

- È la mattina del 6 gennaio 2019 quando un gruppo di agenti di Polizia del Reparto mobile di Roma si presenta all'ospedale Umberto I con indosso la divisa e in mano un pacco di doni da regalare ai bambini qui ricoverati. Il reparto oncologico è la prima tappa. Lì ad aspettarli c'è Christian, il ragazzino di 16 anni che di lì a poco diventerà la loro mascotte. Il ragazzo non esita a manifestare la sua fede calcistica e dice di parlare solo con i romanisti. A quel punto alcuni agenti, tifosi della Roma, ascoltano la richiesta di Christian di andare a vedere la "maggica" allo Stadio Olimpico. Il 19 gennaio 2019 gli agenti del reparto si presentano sotto casa di Christian e lo portano a vedere Roma-Torino. Nell'occasione i tifosi della curva sud, venuti a sapere della storia di Christian gli dedicano anche uno striscione "Daje Christian". Ma l'amicizia degli agenti con Christian è andata avanti in tutti questi mesi, e domani gli stessi agenti lo porteranno allo stadio a vedere Roma-Parma, partita dell'addio del capitano Daniele De Rossi. E chissà se non ci sarà un altro striscione dedicato a questo giovane tifoso della Roma. (Rer)