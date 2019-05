Elezioni: Tortona (Alessandria), navetta gratuita per votare in via Bonavoglia

- Il Comune di Tortona (Alessandri) ricorda che i seggi di Viale Kennedy, a causa dell'inagibilità degli edifici scolastici Mario Patri e Salvo D’Acquisto, sono stati temporaneamente trasferiti presso la Scuola secondaria di primo grado di Via Bonavoglia (zona Dellepiane). In occasione delle consultazioni elettorali di domani, domenica 26 maggio 2019, gli elettori avranno a disposizione un servizio navetta gratuito che, dalle ore 10,00 con partenze ogni mezz’ora, servirà il percorso Viale Kennedy – Via Bonavoglia e ritorno. La fermata del bus è prevista davanti al cancello di ingresso delle scuole di Viale Kennedy; l’ultima corsa partirà alle ore 17:30. Gli elettori che facevano riferimento ai seggi di Viale Kennedy, potranno votare nelle sezioni di Via Bonavoglia esibendo le tessere elettorali già in loro possesso, che restano valide, purchè non siano esauriti gli spazi per l’apposizione del timbro. (Rpi)