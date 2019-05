++ Cusano Milanino: arrestato fidanzato 37enne della donna per omicidio dell'ex di lei ++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 37enne di Paderno, incensurato, è stato arrestato per omicidio per l’omicidio del 43enne ucciso con una coltellata al fianco al culmine di una lite. Il 37enne si è avvalso, durante l’interrogatorio davanti al Pm di turno, della facoltà di non rispondere. Da quanto ricostruito dai carabinieri, il 37enne aveva una relazione con l’ex della vittima da pochi giorni dopo che la donna e il 43enne avevano interrotto il loro rapporto mesi fa. Questa mattina intorno alle 11, il 43enne, pluripregiudicato per reati contro patrimonio e persona, si sarebbe introdotto nella proprietà della donna e si sarebbe trovato davanti l'attuale fidanzato con il quale avrebbe avuto un diverbio. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell’omicidio. Il coltello utilizzato per l’aggressione mortale è stato ritrovato nella lavatrice di casa della donna. Il 37enne, in attesa del interrogatorio di garanzia, è stato portato al carcere di Monza.(Rem)