Ambiente: Comune Formia, prosegue campagna contro plastica in mare, dopo due giornate in spiaggia domani tocca ai fondali

- "L'iniziativa 'Spiagge e fondali puliti' ha toccato stamane lo 'spiaggione' sul litorale di Gianola, location scelta dal Comune di Formia e dal circolo Legambiente verde azzurro sud pontino nell'ambito dell'evento 'Formia plastic free beach'. Un fronte comune di rispetto e di conservazione della natura e dell'ecologia che comprende anche la Capitaneria di Porto, la Formia rifiuti zero, il parco regionale Riviera d'Ulisse, la Guardia Costiera ufficio di Formia e la Cna Balneatori". Così in una nota del Comune di Formia. "La campagna - si legge - promossa da Legambiente Onlus e che fa parte del progetto 'Clean up the Med', dopo la giornata di ieri al Parco di Gianola, con la visita all'area archeologica e naturalistica della Villa di Mamurra e la pulizia della spiaggia del porticciolo romano grazie all'eco-attività degli allievi degli istituti comprensivi Vitruvio Pollione e Pasquale Mattej, è proseguita oggi con la partecipazione degli studenti della classe terza dell'Iis Fermi-Filangieri Bruno Tallini ad indirizzo biotecnologie ambientali, i quali, coordinati dai loro docenti, hanno esaminato le qualità dell'acqua della foce di Rio Santa Croce attraverso specifici prelievi, registrando la temperatura dell'acqua (13°) e il pH (8,8) e analizzando chimicamente i campioni rilevati". "Si apre uno scenario nuovo per il nostro comune – spiega il sindaco Paola Villa - un percorso scientificamente valido di collaborazione tra l'ente locale, Legambiente e Scuola tecnica locale per monitorare le criticità dei nostri lungomare e cercare possibili soluzioni. Sono tanti i problemi da risolvere ma saranno affrontati con chiarezza". L'evento, alla cui organizzazione ha collaborato l'ingegnere Orlando Giovannone, delegato al Ciclo delle acque del Comune, è andato in onda nel pomeriggio di oggi su Tg1 con un ampio servizio dedicato all'iniziativa". (segue) (Com)