Ambiente: Comune Formia, prosegue campagna contro plastica in mare, dopo due giornate in spiaggia domani tocca ai fondali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piú di duecento le iniziative di Legambiente lungo le coste italiane promosse dai volontari dei 500 circoli regionali e nazionale di Legambiente - afferma Dino Zonfrillo, presidente del Circolo territoriale del sud pontino - Quella di Formia è tra le più significative sia per i tre giorni dedicati al nostro mare sia perché Goletta Verde, lo storico veliero di Legambiente, ogni anno dedica ben cinque campionamenti alle acque del nostro golfo ed è stata recentemente a Minturno come sede di tappa". "Al termine della manifestazione - si legge ancora nella nota - un drone ha fotografato l'immagine suggestiva del gruppo di giovani studenti partecipanti all'evento e, davanti a loro, la scritta 'spiagge e fondali puliti-Formia Plastic Free', realizzata interamente sulla sabbia". "Si sono campionati il Rio Santa Croce e alcuni tratti di mare per verificarne la balneabilità – ha commentato il docente di Chimica, professor Ciro Ballone - Il tutto per rendere più consapevoli i nostri ragazzi sul rispetto dell'ambiente, che rientra anche nel progetto di alternanza scuola-lavoro. Il nostro obiettivo è di collaborare dal prossimo mese all'iniziativa di Goletta Verde". "Alla fine della giornata - conclude la nota - la Sammontana ha reso piacevole la mattinata facendo degustare ai volontari e ai curiosi i gelati novità dell'estate 2019. Domani, sempre alle ore 9.30, al Molo Vespucci sarà effettuata la pulizia dei fondali marini. Per la prima volta, grazie alla partecipazione dell'Asd 'Vivere il mare', un nutrito gruppo di subacquei si immergerà nello specchio d'acqua antistante il piazzale Vespucci per riportare sulla terraferma detriti e rifiuti depositati nel tempo. E alle 11 si terrà la conferenza stampa di lancio del marchio di qualità 'Formia plastic free', con la presentazione da parte del sindaco Paola Villa di iniziative del progetto 'Plastic free beach 2019', che si svolgeranno anche in collaborazione con il Cna Balneatori". (Com)