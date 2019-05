Sudan: presidente giunta militare al Burhan in visita in Egitto

- Il presidente del Consiglio transitorio sudanese, la giunta militare che guida il paese dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir, Abdel Fatah al Burhan, si trova oggi in visita in Egitto. Secondo quanto riferiscono i media arabi, al Burhan è giunto oggi al Cairo per incontrare il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi. I due discuteranno del dossier che riguarda il progetto della diga “Rinascita” in Etiopia e quella “al Salam” del Sud Sudan e sulla cooperazione nel campo della lotta al terrorismo.(Cae)