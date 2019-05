America Latina: domani vertice a Lima per i cinquanta anni della Comunità andina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice per i cinquant'anni della Comunità andina delle nazioni (Can), istanza regionale composta da Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù, si terrà domani, domenica 26 maggio, a Lima. Nell'occasione, segnala oggi il quotidiano "La Razon", il presidente boliviano Evo Morales assumerà la presidenza pro-tempore del blocco. "La presidenza pro-tempore della Bolivia presenterà un'agenda di temi piuttosto nutrita in materia di integrazione, oltre ai temi relativi al commercio", ha dichiarato il viceministro per il Commercio estero, Benjamin Blanco in una conferenza stampa. "La comunità andina ha saputo superare diverse crisi politiche, economiche e sociali dei nostri paesi ed è l'organismo regionale più antico della regione", ha aggiunto Blanco, che ha quindi sottolineato che "nell'ambito della Can è stato realizzato un importante lavoro nel quale è stata data priorità a questioni di interesse di tutti i paesi e ai temi che ci uniscono". (segue) (Abu)