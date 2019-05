America Latina: domani vertice a Lima per i cinquanta anni della Comunità andina (3)

- Al margine delle celebrazioni, ha segnalato Blanco nella stessa conferenza stampa, Morales approfitterà per tenere un incontro bilaterale con il suo omologo peruviano, Martin Vizcarra, su temi dell'agenda bilaterale. Al centro dell'agenda la vendita di gas al Perù e l'iniziativa del cosiddetto "corridoio bioceanico", il mega progetto di infrastruttura destinato a creare un collegamento terrestre diretto tra oceano Atlantico e Pacifico dal Brasile al Perù. "Approfittando della presenza a Lima del presidente Morales ci sarà una riunione con Vizcarra dove si affronteranno questioni che riguardano i temi in discussione nel quadro del gabinetto binazionale", ha dichiarati Blanco. "Ci sono diversi punti importanti in discussione, uno di questi è il corridoio ferroviario bioceanico nel quale il Perù è un attore molto importante", ha aggiunto Blanco, che ha sottolineato che "i presidenti valuteranno e definiranno azioni anche riguardo la questione della vendita di gas naturale al Perù". (segue) (Abu)