America Latina: domani vertice a Lima per i cinquanta anni della Comunità andina (4)

- Il progetto di corridoio bioceanico mira ad unire i porti di Ilo, in Perù, e Santos, in Brasile attraverso un percorso di oltre 4 mila chilometri che attraversa anche Bolivia, Argentina, Uruguay e Paraguay. L'iniziativa, a cui aderiscono già imprese e amministrazioni di Paraguay, Uruguay, Germania, Svizzera e Regno Unito, è pensata per promuovere oltre al commercio anche il turismo nella regione. Il costo dell'intero progetto è stimato attorno ai dieci miliardi di dollari. La Bolivia punta a coinvolgere nell'iniziativa quanti più partner possibili. In questo senso, ad agosto dello scorso anno, Morales e il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez avevano firmato un accordo che apre la strada alla partecipazione di imprese spagnole al progetto. Ha mostrato interesse nell'iniziativa anche un consorzio svizzero-tedesco, che ha già effettuato una "ispezione tecnica" e confermato la "fattibilità" del progetto. (segue) (Abu)