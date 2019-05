Elezioni europee e regionali: Torino, informazioni utili sulle tessere elettorali

- Domani, domenica 26 maggio, in Piemonte si vota per le Elezioni Europee e per il rinnovo del Consiglio Regionale. La Città di Torino invita gli elettori a controllare la propria tessera elettorale e ricorda che, in caso di tessera smarrita o con gli spazi tutti timbrati, occorre richiedere un duplicato o una nuova tessera. Per l’occasione l'ufficio elettorale di corso Valdocco n.20 e gli uffici anagrafici resteranno aperti venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio. La tessera elettorale potrà essere richiesta:Ufficio Elettorale, corso Valdocco 20 – piano rialzato (venerdì 24 e sabato 25 dalle 8.15 alle 18.00; domenica 26 dalle 7.00 alle 23.00); Anagrafe Centrale, via Giulio 22 (esclusivamente domenica 26 maggio dalle 7.00 alle 23.00);Anagrafi decentrate:- Circ. 2, via Guido Reni 102 - strada Comunale di Mirafiori 7;- Circ. 3, corso Racconigi 94- Circ. 4, via Carrera 81- Circ. 5, via Stradella 192 - piazza Montale 10;- Circ. 6, via Leoncavallo 17;- Circ. 7, corso Vercelli 15;- Circ. 8, via Campana 30 - corso Corsica 55.Nei giorni 24, 25 e 26 maggio gli Uffici di anagrafe decentrata provvederanno esclusivamente al rilascio delle tessere elettorali e osserveranno il seguente orario: venerdì 24 e sabato 25 dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.00; domenica 26 dalle 7.00 alle 23.00. Per il rilascio del duplicato occorre esibire un documento di riconoscimento, mentre per l’emissione di una nuova tessera occorre esibire, oltre al documento d’identità, la vecchia tessera con tutti gli spazi per la certificazione del voto timbrati. (segue) (Rpi)