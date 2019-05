Imprese: Mise, chiusura Mercatone Uno calpesta dignità lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero dello Sviluppo economico e il ministro, Luigi Di Maio, "prendono atto con estrema preoccupazione" del fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano della Shernon Holding Srl, società di proprietà al 100 per cento della maltese Star Alliance Limited, e della successiva chiusura dei punti vendita in tutta Italia. Al Mise è già stato convocato un tavolo il 30 maggio e sarà anticipato a lunedì 27. "È prioritario salvaguardare i livelli occupazionali e gli asset e verificare le responsabilità della proprietà - designata il 18 maggio 2018 prima dell’insediamento del governo - in merito alla gestione di quest’ultimi - si legge nella nota del ministero -. La priorità assoluta del ministro Luigi Di Maio e del Mise sono i circa 1800 lavoratori coinvolti, a cui oggi è stata calpestata la dignità. Vista la delicatezza della questione si attendono tutti i rilievi del Tribunale per capire puntualmente come dare risposte immediate". (Com)