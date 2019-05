Messico: nuova Guardia nazionale inizierà le operazioni il 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia Nazionale del Messico, appena creata, inizierà a operare a livello nazionale il 30 giugno: lo ha dichiarato il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "Sono già stati avviati corsi di formazione per membri della Guardia Nazionale. Anche se (la forza di sicurezza) è già operativa in alcuni stati, l'operazione formale nazionale inizierà il 30 giugno", ha detto Lopez Obrador nella sua conferenza stampa quotidiana. Il problema della violenza rimane in cima all'agenda politica messicana. Un problema per il quale il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha varato una strategia basata su azioni politiche e sulla creazione della Guardia nazionale. Il nuovo corpo di sicurezza ha fatto il suo esordio lo scorso 26 aprile, con l'arrivo di un migliaio di elementi in un municipio dello stato orientale di Veracruz, all'indomani di un'azione che aveva portato alla morte di 13 persone in una festa. Una "prima" che era stata contestata dal momento che il parlamento ha fissato con la riforma costituzionale i paletti che delimitano l'azione del corpo ma non ha approvato ancora le leggi che ne regolano il funzionamento. Lopez Obrador ha però sostenuto che proprio nella stessa revisione del testo costituzionale si trovano i fondamenti giuridici che permettono agli agenti della Gn di effettuare alcune prime mansioni. Le leggi in attesa di essere approvate sono - tra le altre - quelle "dell'uso legittimo della forza", del "registro generale degli arresti" e la legge organica sullo stesso corpo. (Mec)